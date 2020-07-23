Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19

Спецборт МЧС России со специалистами Минздрава вылетел в Киргизию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Из Москвы вылетели семь специалистов. В Уфе самолет МЧС России сделает промежуточную посадку, где заберет на борт еще 42 медицинских работника. Через несколько часов самолет приземлится в городе Бишкеке», — говорится в сообщении.

После оказания помощи Киргизии российские специалисты вернутся домой авиацией МЧС.

Согласно данным Минздрава Киргизии, в стране выявлено почти 15 тыс. заболевших COVID-19. За последние сутки число заразившихся увеличилось на 305 человек. 8,5 тыс. пациентов выздоровели, 207 человек умерли.