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Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19

Спецборт МЧС России со специалистами Минздрава вылетел в Киргизию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Из Москвы вылетели семь специалистов. В Уфе самолет МЧС России сделает промежуточную посадку, где заберет на борт еще 42 медицинских работника. Через несколько часов самолет приземлится в городе Бишкеке», — говорится в сообщении.

После оказания помощи Киргизии российские специалисты вернутся домой авиацией МЧС.

У вернувшегося из Москвы президента Киргизии коронавируса не выявили
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Сооронбай Жээнбеков

Согласно данным Минздрава Киргизии, в стране выявлено почти 15 тыс. заболевших COVID-19. За последние сутки число заразившихся увеличилось на 305 человек. 8,5 тыс. пациентов выздоровели, 207 человек умерли.

Коронавирусную инфекцию находили даже у членов киргизской делегации, которые приехали в Москву на Парад Победы 24 июня. Из-за этого президент страны Сооронбай Жээнбеков в последний момент отказался участвовать в праздничных мероприятиях и вернулся в Бишкек. После возвращения домой его тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Тем не менее, он и другие члены делегации ушли на самоизоляцию.

Теги: коронавирус, Россия, Киргизия
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