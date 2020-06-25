У вернувшегося из Москвы президента Киргизии коронавируса не выявили

Сооронбай Жээнбеков (Фото: Михаил Блинов / Getty Images)

Анализ на коронавирус президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сделанный после возвращения из Москвы, показал отрицательный результат. Однако глава государства остается на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Жээнбеков прибыл в Москву на парад Победы, который состоялся 24 июня. Однако после прибытия в Россию у двоих членов его делегации выявили коронавирусную инфекцию. Поэтому киргизский лидер отказался от участия в торжественных мероприятиях и вместе со своими сопровождающими вернулся в Бишкек.

Как сообщили в пресс-службе киргизского лидера, у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Они будут проходить лечение дома, так как болезнь протекает бессимптомно

У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, но они также находятся на самоизоляции.