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Пандемия коронавируса ,  
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У вернувшегося из Москвы президента Киргизии коронавируса не выявили

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Михаил Блинов / Getty Images)

Анализ на коронавирус президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сделанный после возвращения из Москвы, показал отрицательный результат. Однако глава государства остается на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Жээнбеков прибыл в Москву на парад Победы, который состоялся 24 июня. Однако после прибытия в Россию у двоих членов его делегации выявили коронавирусную инфекцию. Поэтому киргизский лидер отказался от участия в торжественных мероприятиях и вместе со своими сопровождающими вернулся в Бишкек.

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Сооронбай Жээнбеков (в центре)

Как сообщили в пресс-службе киргизского лидера, у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Они будут проходить лечение дома, так как болезнь протекает бессимптомно

У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, но они также находятся на самоизоляции.

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Источник: JHU
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Теги: Киргизия, коронавирус
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