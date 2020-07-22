Госдеп заплатит до $1 млн за информацию об украинских хакерах

Майкл Помпео (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Госдепартамент США назначил денежное вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, его слова приводит пресс-служба.

«В обвинительном заключении утверждается, что Радченко и Еременко взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных EDGAR Комиссии по ценным бумагами и биржам США и украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы с целью получения прибыли», — сообщил госсекретарь.

По данным ТАСС, прокуратура штата Нью-Джерси ранее уже предъявляла Радченко обвинения. Сообщалось, что он с сообщниками взламывал закрытые базы данных американского регулятора, также похищал финансовую информацию корпораций, включая сведения о прибыли, а затем передавал ее биржевым игрокам. За три года хакеры нелегально получили более $4,1 млн.

22 июня Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая. В Америке считают, что они участвовали во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные.