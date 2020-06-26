Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем

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Российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота сопроводил над нейтральными водами Черного моря американские воздушные суда: патрульный самолет Р-8А «Посейдон», стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС. Об этом сообщает Минобороны России, передает «РИА Новости».

Самолеты США обнаружила система ПВО Южного военного округа. Как только к ним приблизился российский истребитель, они изменили направление полета в сторону от границы России. В Минобороны отметили, что полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце мая российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили над нейтральными водами Черного моря бомбардировщики В-1В ВВС США. Действия В-1В ВВС США были обнаружены дежурными по ПВО Западного и Южного военных округов. После приближения самолетов России они также изменили направление полета.