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Российские ВВС перехватили над Баренцевым морем норвежский самолет

P-3 Orion
P-3 Orion (Фото: Jason Reed / Reuters)

Российские истребители сопроводили над акваторией Баренцева моря разведывательный самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

Как уточнили в ведомстве, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили самолет Orion ВВС Норвегии 17 июля 2020 года.

«Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение», — отметили в НЦУО.

По данным ведомства, иностранный разведчик не нарушил границы России.

14 июля Минобороны сообщило о перехвате самолетов ВВС Норвегии и США. В частности, в районе Баренцева моря был замечен норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion, а над Черным морем — американские самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper.

Тогда истребители России сопровождали иностранные машины на безопасном расстоянии и в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской границы не были зафиксированы. После того как разведчики удалились от границы, российские самолеты вернулись на базу.

Теги: Баренцево море, российские истребители, самолет-разведчик, Норвегия
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