Российские ВВС перехватили над Баренцевым морем норвежский самолет

P-3 Orion (Фото: Jason Reed / Reuters)

Российские истребители сопроводили над акваторией Баренцева моря разведывательный самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

Как уточнили в ведомстве, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили самолет Orion ВВС Норвегии 17 июля 2020 года.

«Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение», — отметили в НЦУО.

По данным ведомства, иностранный разведчик не нарушил границы России.

14 июля Минобороны сообщило о перехвате самолетов ВВС Норвегии и США. В частности, в районе Баренцева моря был замечен норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion, а над Черным морем — американские самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper.