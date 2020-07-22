Вице-мэр Томска ушел в отставку после обвинения во взяточничестве

Задержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова (Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости)

Заместитель мэра Томска Евгений Суриков ушел в отставку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мэр Иван Кляйн удовлетворил его заявление об увольнении.

«Через адвоката Сурикова поступило заявление об увольнении, он (мэр) его удовлетворил», — сказал собеседник агентства. По его словам, Суриков освобожден от должности с 20 июля.

Ранее суд в Томске арестовал вице-мэра по безопасности Евгения Сурикова. Его заподозрили в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК). Судья Кировского суда удовлетворил ходатайство следователя о заключении чиновника под под стражу сроком на два месяца, до 16 сентября.

По данным Следственного комитета, Суриков в 2016–2018 годах получил взятку от женщины за способствование действиям других должностных лиц в ее интересах. Местное издание «РИА Томск» со ссылкой на источник сообщило, что сумма взятки составила не менее 300 тыс. руб.