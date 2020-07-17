Суд арестовал подозреваемого в получении взятки заммэра Томска

Задержание Евгения Сурикова (Фото: СК РФ)

Суд в Томске арестовал заместителя мэра города по безопасности Евгения Сурикова, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Томского областного суда.

«Судья Кировского районного суда города Томска удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 сентября», — сказали в пресс-службе.

Сурикова задержали накануне. Следователи завели против него дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По данным СК, Суриков получил взятку от женщины за способствование действиям других должностных лиц в ее интересах. Это произошло в 2016–2018 годах. По данным источника «РИА Томск», сумма взятки составила не менее 300 тыс. руб.

Суриков стал заместителем мэра по безопасности в 2016 году До этого он возглавлял УМВД России по Томску.