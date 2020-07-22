Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 21 июл, 12:52
СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда Общество, 11:17 В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа Технологии и медиа, 11:15 Мишустин пообещал вернуть туристам от 5 до 15 тыс. руб. за туры по России Общество, 11:09 ОКР заявил о доверии результатам углубленного аудита РУСАДА Спорт, 11:07 WWF попросил Матвиенко не принимать закон о модернизации дорожной сети Общество, 11:00 Под Самарой управляющий ВАЗ-2109 подросток погиб после съезда в кювет Общество, 10:51 Риски на триллионы: сколько стоят кибератаки и как от них защититься РБК и #CloudMTS, 10:51 Пирамиды, гольф, эчпочмаки и спикизи-бары: что посмотреть в Казани Стиль, 10:50 В России за сутки умерли 165 человек с коронавирусом Общество, 10:41 В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 10:35 Захватившему заложников в Луцке мужчине предъявили обвинения в терроризме Общество, 10:35 Дорогомилово вместо Остоженки: где будет модно жить в Москве в 2020-х Недвижимость, 10:29 Бумаги Qiwi выросли более чем на 8% на новостях об отмене SPO Инвестиции, 10:28 Из психбольницы в Якутске выпустили «изгонявшего Путина» шамана Общество, 10:24
Общество ,  
0 

WWF попросил Матвиенко не принимать закон о модернизации дорожной сети

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором призвал не принимать одобренный Государственной думой законопроект о расширении магистральной инфраструктуры России. С точки зрения представителей фонда, его отдельные положения позволят серьезно навредить заповедникам страны. Письмо WWF есть у РБК.

«Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает не допустить принятия положений законопроекта, которые нанесут непоправимый ущерб заповедной природе нашей страны», — отмечается в обращении.

Речь идет о 8 статье федерального закона «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ был принят Госдумой 15 июля, теперь его должен рассмотреть сенат.

Согласно документу, до конца 2024 года в России разрешено строительство транспортной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях без проведения государственной экологической экспертизы, когда такая деятельность разрешена федеральным или региональным законодательством. Достаточно того, чтобы стройку в заповедниках допускало федеральное или региональное законодательство.

WWF сообщил об угрозе исчезновения в России шести видов животных
Общество

Однако, как указывает WWF, федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и большинство региональных законов устанавливают перечни разрешенных видов деятельности не для всех категорий заповедников. В таком случае ограничение, предлагаемое авторами законопроекта, не будет работать. Кроме того, законопроект исключает из перечня, подлежащего экспертизе, строительство и реконструкцию в региональных заповедниках всех объектов капитального строительства.

С точки зрения представителей фонда, экологическая экспертиза «является важнейшим инструментом для предупреждения вреда окружающей среде», которая позволяет максимально сохранять заповедники и разрабатывать альтернативные варианты строительных проектов, менее губительные для природы.

WWF попросил Матвиенко отправить законопроект на повторное рассмотрение, чтобы сохранить обязательную экологическую экспертизу для строительства на охраняемых природных территориях.

WWF попросила Потанина взять на себя ответственность за ЧП в Норильске
Общество
Вид на полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3

Ранее WWFнаправил письмо «Норильскому никелю» и его генеральному директору Владимиру Потанину с просьбой взять на себя все расходы по восстановлению экосистем Красноярского края, пострадавших из-за разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ-3.

Представители фонда обратили внимание на выводы «ведущих экспертов», которые связали аварию на станции с просчетами компании. Фонд также призвал показать общественности результаты расследования ЧС и меры, которые организация разработает для предотвращения таких аварий в будущем.

Теги: новости, WWF, Совет Федерации, экология
Материалы по теме
WWF попросила Потанина взять на себя ответственность за ЧП в Норильске
Общество
WWF сообщил об угрозе исчезновения в России шести видов животных
Общество
Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter