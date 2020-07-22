WWF попросил Матвиенко не принимать закон о модернизации дорожной сети

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором призвал не принимать одобренный Государственной думой законопроект о расширении магистральной инфраструктуры России. С точки зрения представителей фонда, его отдельные положения позволят серьезно навредить заповедникам страны. Письмо WWF есть у РБК.

«Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает не допустить принятия положений законопроекта, которые нанесут непоправимый ущерб заповедной природе нашей страны», — отмечается в обращении.

Речь идет о 8 статье федерального закона «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ был принят Госдумой 15 июля, теперь его должен рассмотреть сенат.

Согласно документу, до конца 2024 года в России разрешено строительство транспортной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях без проведения государственной экологической экспертизы, когда такая деятельность разрешена федеральным или региональным законодательством. Достаточно того, чтобы стройку в заповедниках допускало федеральное или региональное законодательство.