Беглов шуткой объяснил причины открытия салонов красоты

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что разрешил открыть в городе салоны красоты ради «любви женщин». Об этом он сказал телеканалу РБК.

«Много салонов красоты просили открыться. Женщины не любили меня за то, что не разрешал долгое время открыть. Тем не менее — открыли, бассейны открыли, бани открыли. Много чего открыли», — сказал Беглов.

Ранее губернатор отметил, что властям не дают «заснуть» «ответственные, требовательные» петербуржцы. Поэтому, по его словам, приходится «крутиться-вертеться», чтобы решать проблемы города.

В настоящее время в Петербурге можно посещать детские и спортивные площадки, работают летние кафе и ряд предприятий, в том числе парикмахерские. Открыты парки и скверы. Однако в общественных местах и транспорте по-прежнему нужно надевать маску.