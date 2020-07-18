Гидрометцентр сообщил о возвращении лета в Москву

В ближайшие несколько дней в Москве будет стоять нормальная летняя погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, не субтропическое, а нормальное», — рассказал Вильфанд. По его словам, после аномальных колебаний температур в ближайшие пять дней жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме.

На выходных днем столбик термометра будет показывать 20-23 градуса, а ночью 12-15 градусов выше ноля. В первой половине следующей недели температура воздуха еще немного повысится до 22-25 градусов тепла.

При этом Вильфанд не исключил небольших дождей, но затяжных ливней, как в предыдущие дни, в Москве не будет. Во второй половине недели в столицу вернется прохлада — температура воздуха упадет до 20 градусов.