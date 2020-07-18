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Гидрометцентр сообщил о возвращении лета в Москву

В ближайшие несколько дней в Москве будет стоять нормальная летняя погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, не субтропическое, а нормальное», — рассказал Вильфанд. По его словам, после аномальных колебаний температур в ближайшие пять дней жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме.

На выходных днем столбик термометра будет показывать 20-23 градуса, а ночью 12-15 градусов выше ноля. В первой половине следующей недели температура воздуха еще немного повысится до 22-25 градусов тепла.

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

При этом Вильфанд не исключил небольших дождей, но затяжных ливней, как в предыдущие дни, в Москве не будет. Во второй половине недели в столицу вернется прохлада — температура воздуха упадет до 20 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Жителям страны стоит подготовиться к изменчивой погоде.

При этом синоптики отмечают продолжительный бархатный сезон на южных курортах России. До начала октября вода в морях будет прогреваться до 25-26 градусов. В Гидрометцентре сообщили, что 2020 год потенциально может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, несмотря на неоднородность погоды.

Теги: погода, Москва, лето
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