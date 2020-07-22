Ирландец выиграл в лотерею €49,5 млн

Житель Ирландии сорвал джекпот, выиграв €49,5 млн в национальную лотерею EuroMillions. Об этом сообщает The Irish Times.

Выигрышный билет был продан в Ирландии. Счастливыми номерами оказались 14, 15, 24, 29, 42, дополнительные — 02, 04. Имя победителя неизвестно.

Это уже второй раз с начала года, когда житель Ирландии срывает куш. Первым и крупнейшим победителем EuroMillions в Ирландии была жительница города Лимерик, в 2005 году ставшая обладательницей более €115 млн.

В конце мая итальянка выиграла в лотерею картину «Натюрморт» художника Пабло Пикассо стоимостью €1 млн, купив лотерейный билет за €100.