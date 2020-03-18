Житель Великобритании выиграл в лотерею почти $70 млн

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Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £57 млн (около $70 млн). Об этом сообщается на сайте Национальной лотереи Соединенного Королевства.

Победитель смог угадать пять основных (05, 07, 08, 16 и 20) и два дополнительных номера (02 и 12).

«Это блестящий результат для британского владельца лотерейных билетов, который получил сегодня огромный джекпот в размере £57 млн», — отметил представитель лотереи Энди Картер в разговоре с газетой The Sun.

Он также рекомендовал всем владельцам билетов проверить их на предмет «большого выигрыша». Представитель лотереи поделился, что за последние 25 лет те, кто выигрывал большие суммы, вносили огромный вклад в добрые дела и жертвовали на благотворительность.

Летом 2019 года еще один житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £123 млн (около $156 млн) — это был третий по величине приз в истории Соединенного Королевства.