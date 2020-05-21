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Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн

Жительница Италии купила лотерейный билет купила лотерейный билет за €100 и выиграла картину «Натюрморт» художника Пабло Пикассо стоимостью €1 млн евро. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Картина была разыграна в ходе лотереи, организованной французским офисом аукционного дома Christie’s в рамках акции «Пикассо за €100», которая проводится под руководством НКО «Помогать другим». Цель акции заключается в сборе средств для благотворительных организаций. Благодаря акции удалось собрать более €5млн в пользу французской неправительственной организации CARE, которая оказывает помощь жителям Африки в обеспечении водой и образованием.

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Фото: Paul White / AP

Последний раз обладателем картины становился 25-летний американец из города Уэксфорд, (штат Пенсильвания). В 2013 году он стал обладателем картины Пикассо 1914 года. До этого полотно принадлежало частному коллекционеру Давиду Намаду. В октябре 2019 года картину выставляли на Международной ярмарке современного искусства в Париже, после чего ее переместили в парижский Музей Пикассо

В общей сложности в лотерее участовали 200 тыс. билетов. За счет собранных средств организация CARE рассчитывает построить колодцы с водой в Африке, в том числе на Мадагаскаре, в Камеруне и Марокко.

Картина «Натюрморт» была написана Пабло Пикассо в 1921 году в поворотный период в творчестве художника, когда он обратился к смешению стилей. На картине изображен стакан абсента и фрагмент журнала.

Теги: Италия, Пабло Пикассо, лотерея, благотворительность
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