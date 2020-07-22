В Подмосковье загорелись склады с горючими смесями

Пожар произошел в промзоне городского округа Ленинский Московской области, сообщает региональный главк МЧС.

Площадь возгорания достигла 1,5 тыс. кв. м. В 02:04 огонь был локализован, в 03:50 — ликвидирован.

По данным ТАСС, пожар возник в складском комплексе в городе Видном. Внутри хранились горючие смеси, которые осложняли тушение пожара. Ему был присвоен второй ранг сложности.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении задействовали 89 человек и 28 единиц техники.