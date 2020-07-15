Пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе в Долгопрудном

Пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади 4500 кв. м.

Пожар локализовали 15 июля в 00.10. Открытое горение ликвидировали в 01.56. Пожару был присвоен второй номер сложности.

К ликвидации возгорания привлекли 84 человека, 28 единиц техники, в том числе 49 человек и 15 единиц техники от МЧС России.