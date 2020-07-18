На складе в Мытищах произошел пожар

На складе картона в подмосковных Мытищах произошел пожар, открытое горение ликвидировано. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 02.56 мск. Загорелся склад площадью 150 на 50 м по адресу: деревня Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1. В этом помещении хранилась картонная упаковочная тара.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь на складе распространился на площади 7,5 тыс. кв.м. В 04.12 мск пожар удалось локализовать на этой площади, в 6.34 мск — ликвидировать открытое горение.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. К тушению огня привлекли 85 человек и 26 единиц техники.