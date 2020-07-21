«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

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Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили около 24 тыс. попыток заразить устройства пользователей вредоносными файлами, сообщается на ее сайте.

Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные продукты компаний Disney+ и Netflix. Наиболее часто злоумышленники использовали название сериала «Мандалорец» от Disney+. Всего за период с января 2019 по апрель 2020 года атаке подверглись 5577 пользователей.

«Так называемые стриминговые войны только начались, и пока растет популярность платформ, будет расти и внимание со стороны злоумышленников», — пояснил аналитик компании Антон Иванов. Он также отметил, что самый безопасный способ посмотреть интересный контент — воспользоваться официальной платформой.



Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили всплеск мошеннических сайтов с предложением социальных выплат. За первое полугодие 2020 года было обнаружено более 23 тыс. подобных ресурсов, что почти в несколько раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.