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Умерла одна из четырех российских «Праведников народов мира»

Мария Теребилова
Мария Теребилова (Фото: Евгений Разумный / ТАСС)

В Брянской области на 95-м году жизни умерла Мария Теребилова, носящая почетное звание «Праведник народов мира». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

Это звание присудил ей и посмертно ее родителям в 2004 году Израильский институт памяти Яд Вашем.

Теребилова и ее родители около двух лет укрывали у себя в доме Шхину Долгинова — местного жителя еврейского происхождения. Как отмечается в сообщении, Долгинов благодаря этому избежал расстрела.

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«Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны», — приводит пресс-служба РЕК слова президента организации Юрия Каннера.

Также в пресс-службе отмечают, что Мария Теребилова была одной из главных героинь открывшейся в июне мультимедийной выставки Российского еврейского конгресса «Спасители», посвященной российским «Праведникам народов мира».

По данным конгресса, в России в живых остались три человека, удостоенных звания «Праведник народов мира». По всему миру насчитывалось более 250 «праведников», чьи имена были связаны с Россией.

Теги: Холокост, евреи, Российский еврейский конгресс, новости ..., Великая Отечественная война
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