Умерла одна из четырех российских «Праведников народов мира»

Мария Теребилова (Фото: Евгений Разумный / ТАСС)

В Брянской области на 95-м году жизни умерла Мария Теребилова, носящая почетное звание «Праведник народов мира». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

Это звание присудил ей и посмертно ее родителям в 2004 году Израильский институт памяти Яд Вашем.

Теребилова и ее родители около двух лет укрывали у себя в доме Шхину Долгинова — местного жителя еврейского происхождения. Как отмечается в сообщении, Долгинов благодаря этому избежал расстрела.

«Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны», — приводит пресс-служба РЕК слова президента организации Юрия Каннера.