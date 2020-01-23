Путин и Пенс пожали руки на форуме памяти жертв Холокоста в Израиле

Президент России Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс обменялись рукопожатиями на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, сообщает корреспондент РБК.

Пенс, закончив выступление с трибуны, спустился в зал. Проходя к своему месту в первом ряду, он обменялся рукопожатиями с зарубежными политиками: президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими. Подойдя к Владимиру Путину, вице-президент США также поприветствовал его.

Ранее сообщалось, что российский лидер прошел мимо Пенса, не пожав ему руку, но обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом. Путин тогда пропустил начало форума из-за того, что награждал орденом Мужества внучатую племянницу одного из героев восстания в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера.