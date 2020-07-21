Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

По словам Максима Орешкина, подготовку поправок в нацпроекты правительство должно завершить в трехмесячный срок, опираясь при этом на положения указа о национальных целях

Максим Орешкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

После подписания президентом России Владимиром Путиным указа, утвердившего национальные цели развития страны до 2030 года, правительство начнет подготовку поправок в национальные проекты. Об этом заявил помощник главы государства, бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

«Измененные национальные проекты как главный инструмент достижения национальных целей будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью. После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным», — передал Орешкин РБК через свою пресс-службу.

По его словам, подготовку поправок правительство должно завершить в трехмесячный срок, опираясь при этом на положения указа о национальных целях.

«По сути, это те направления, которые определят, как наша страна будет развиваться в предстоящие десятилетия», — пояснил помощник президента.