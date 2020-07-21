Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

Говоря о поставленных президентом целях, Орешкин отметил, что первой из них названа задача сохранения населения, здоровья и благополучия людей.
«Здесь два ключевых показателя — это рост продолжительности жизни и уменьшение количества людей, которые живут с доходами ниже прожиточного минимума. В целом, например, та же продолжительность жизни — это такой сводный показатель, на который свой отпечаток накладывают и система здравоохранения, и экология, и то, что у нас происходит с аварийностью на дорогах. Все эти показатели влияют напрямую на продолжительность жизни. Поэтому здесь работа должна вестись комплексная по всем направлениям и будет вестись», — пояснил помощник президента.
В рамках второй цели главной задачей Орешкин считает обеспечение для каждого россиянина, вне зависимости от того, где он родился и какой уровень достатка имеет его семья, возможности получить качественное образование и реализовать свой таланты.
Третью цель указ определяет как комфортную и безопасную среду для жизни. «Здесь все, что окружает нас. Это и инфраструктура, это дороги, это качество жилья, качество окружающей среды. По этим всем направлениям последние два года ведется уже активная работа в рамках национальных проектов. Темпы этой работы будут существенно нарастать в ближайшие годы», — пояснил Орешкин.
При достижении четвертой национальной цели необходимо обеспечить восстановление занятости и доходов населения, а в рамках пятой — создать условия для цифровой трансформации экономики, социальной сферы, государственного управления.
«Везде применение цифровых технологий может позволить перейти на качественно иной уровень, обеспечить другой уровень эффективности», — добавил Орешкин.
На прошедшем 13 июля в режиме видеоконференции заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать национальные проекты.
«Я сегодня понял, есть предложения по этим корректировкам. Нужно исходить из реалий, согласен с этим. Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан в конечном счете», — сказал тогда Путин.
При этом глава государства указал на необходимость усилить общественный контроль за реализацией национальных проектов.
21 июля Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал указ важнейшим и судьбоносным, подтвердив, что последствием его подписания станет корректировка положений указа о национальных проектах, подписанного в мае 2018 года.