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Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

По словам Максима Орешкина, подготовку поправок в нацпроекты правительство должно завершить в трехмесячный срок, опираясь при этом на положения указа о национальных целях
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

После подписания президентом России Владимиром Путиным указа, утвердившего национальные цели развития страны до 2030 года, правительство начнет подготовку поправок в национальные проекты. Об этом заявил помощник главы государства, бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

«Измененные национальные проекты как главный инструмент достижения национальных целей будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью. После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным», — передал Орешкин РБК через свою пресс-службу.

По его словам, подготовку поправок правительство должно завершить в трехмесячный срок, опираясь при этом на положения указа о национальных целях.

«По сути, это те направления, которые определят, как наша страна будет развиваться в предстоящие десятилетия», — пояснил помощник президента.

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Говоря о поставленных президентом целях, Орешкин отметил, что первой из них названа задача сохранения населения, здоровья и благополучия людей.

«Здесь два ключевых показателя — это рост продолжительности жизни и уменьшение количества людей, которые живут с доходами ниже прожиточного минимума. В целом, например, та же продолжительность жизни — это такой сводный показатель, на который свой отпечаток накладывают и система здравоохранения, и экология, и то, что у нас происходит с аварийностью на дорогах. Все эти показатели влияют напрямую на продолжительность жизни. Поэтому здесь работа должна вестись комплексная по всем направлениям и будет вестись», — пояснил помощник президента.

В рамках второй цели главной задачей Орешкин считает обеспечение для каждого россиянина, вне зависимости от того, где он родился и какой уровень достатка имеет его семья, возможности получить качественное образование и реализовать свой таланты.

Третью цель указ определяет как комфортную и безопасную среду для жизни. «Здесь все, что окружает нас. Это и инфраструктура, это дороги, это качество жилья, качество окружающей среды. По этим всем направлениям последние два года ведется уже активная работа в рамках национальных проектов. Темпы этой работы будут существенно нарастать в ближайшие годы», — пояснил Орешкин.

При достижении четвертой национальной цели необходимо обеспечить восстановление занятости и доходов населения, а в рамках пятой — создать условия для цифровой трансформации экономики, социальной сферы, государственного управления.

«Везде применение цифровых технологий может позволить перейти на качественно иной уровень, обеспечить другой уровень эффективности», — добавил Орешкин.

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На прошедшем 13 июля в режиме видеоконференции заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать национальные проекты.

«Я сегодня понял, есть предложения по этим корректировкам. Нужно исходить из реалий, согласен с этим. Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан в конечном счете», — сказал тогда Путин.

При этом глава государства указал на необходимость усилить общественный контроль за реализацией национальных проектов.

21 июля Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал указ важнейшим и судьбоносным, подтвердив, что последствием его подписания станет корректировка положений указа о национальных проектах, подписанного в мае 2018 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нацпроекты, Максим Орешкин
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