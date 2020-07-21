Кремль заявил об отсутствии в графике Путина переговоров о новом саммите

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время обсуждать с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель новый саммит «нормандской четверки». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Пока в планах нет», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшее время ожидает согласования даты встречи в «нормандском формате» в Берлине, а Франция и Германия сообщили, что готовы участвовать. Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Киеве, сообщал «Интерфакс Украина».

По его словам, украинская сторона уже работает над следующей встречей в «нормандском формате».