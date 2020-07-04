Киев заявил о приблизивших «нормандский» саммит переговорах по Донбассу

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Встреча политических советников лидеров государств — участников «нормандского формата» приблизила проведение берлинского саммита. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», — сказал Ермак по итогам прошедших переговоров.

Переговоры прошли в формате видеоконференции, продолжались 11 часов и предваряли очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, которое должно состояться через несколько дней.

Как сообщает пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского, участники встречи обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

Ермак отметил, что Украина, Франция и Германия выработали консолидированную позицию по итогам встречи, а Россия взяла паузу, чтобы подготовить свой ответ.