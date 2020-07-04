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Политика ,  
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Киев заявил о приблизивших «нормандский» саммит переговорах по Донбассу

Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Встреча политических советников лидеров государств — участников «нормандского формата» приблизила проведение берлинского саммита. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», — сказал Ермак по итогам прошедших переговоров.

Переговоры прошли в формате видеоконференции, продолжались 11 часов и предваряли очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, которое должно состояться через несколько дней.

Как сообщает пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского, участники встречи обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

Ермак отметил, что Украина, Франция и Германия выработали консолидированную позицию по итогам встречи, а Россия взяла паузу, чтобы подготовить свой ответ.

Козак заявил об отсутствии прорыва на переговорах «нормандской четверки»
Политика

Ранее 4 июля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что пока рано говорить о прорыве на переговорах «нормандской четверки» в Берлине.

Он отметил, что разговор об урегулировании конфликта в Донбассе был сложным и обстоятельным, но потребовалось много времени, чтобы уяснить позицию Украины по поводу минских соглашений.

По словам Козака, во время встречи представители стран «нормандской четверки» не смогли получить от Киева ясного ответа на вопрос о том, когда будут подготовлены поправки в Конституцию страны, позволяющие закрепить особый статус Донбасса.

Теги: «нормандский формат», саммит, Украина
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