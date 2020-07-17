Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве

Фото: metro.kyiv.ua

Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве. В результате пострадал один человек, сообщается на сайте метрополитена украинской столицы.

Взрыв произошел в 20:08 (время совпадает с московским). Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции. В метрополитене уточнили, что, несмотря на происшествие, станция открыта для пассажиров и работает в обычном режиме.

В киевской полиции сообщили, что на место взрыва выехали следователи, взрывотехники, кинологи и сотрудники других профильных служб. После обследования прилегающей к станции метро территории никаких подозрительных и опасных предметов не обнаружено.

21 июня в Киеве произошел взрыв газа в жилом десятиэтажном доме. В результате были разрушены перекрытия с пятого по восьмой этаж. Жертвами взрыва стали пять человек.