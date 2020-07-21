Появилось видео с места захвата заложников в автобусе на Украине

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В Сети появилось видео с места захвата заложников в автобусе вооруженным мужчиной в украинском городе Луцке. Видеозапись разместило в Facebook местное агентство «Суспільне Волинь».

На кадрах видно, как место происшествия оцепили в целях обеспечения безопасности граждан. Также на месте дежурят сотрудники полиции и машины скорой помощи. На безопасном расстоянии находятся местные жители, которые наблюдают за развитием событий.

Ранее 21 июля в Луцке мужчина захватил автобус, взяв в заложники около 20 человек. Местная полиция сообщала, что у него есть взрывчатка и оружие. В Волынской области был введен оперативный план «Заложник».