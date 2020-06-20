Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве

В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Также об инциденте пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и РЕН ТВ без указания источника.

По предварительной информации, из-за удара молнии пострадали 40-летний мужчина и 44-летняя женщина, передает «Интерфакс». Их госпитализировали, жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщил собеседник агентства.

РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в парке у домика Петра I. По данным телеканала, пострадали 45-летний мужчина и его 44-летняя спутница.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что 20 июня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и градом, а также усиление ветра до 15–20 м/с. Из-за дождя в Москве подтопило некоторые улицы, часть дорог перекрыли. В частности, под водой оказались участки дорог на Варшавском шоссе, проспекте Вернадского, улице Покрышкина, в Колпачном переулке и на Мичуринском проспекте.