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Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве

В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Также об инциденте пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и РЕН ТВ без указания источника.

По предварительной информации, из-за удара молнии пострадали 40-летний мужчина и 44-летняя женщина, передает «Интерфакс». Их госпитализировали, жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщил собеседник агентства.

РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в парке у домика Петра I. По данным телеканала, пострадали 45-летний мужчина и его 44-летняя спутница.

ЦОДД предупредил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
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Фото: uao_moskva / VK

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что 20 июня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и градом, а также усиление ветра до 15–20 м/с. Из-за дождя в Москве подтопило некоторые улицы, часть дорог перекрыли. В частности, под водой оказались участки дорог на Варшавском шоссе, проспекте Вернадского, улице Покрышкина, в Колпачном переулке и на Мичуринском проспекте.

Теги: Москва, гроза
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