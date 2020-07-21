Меркель и Макрон оценили итоги переговоров по бюджету ЕС
Достижение соглашения по бюджету и фонду восстановления доказало способность Евросоюза предпринимать необходимые действия, заявила на итоговой пресс-конференции по итогам саммита европейских лидеров канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова передает газета Handelsblat.
«Европейский союз продемонстрировал свою способность действовать. Это хороший сигнал», — сказала Меркель.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что страны сообщества достигли «исторического результата».
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал сделку «отличным соглашением для Европы и Испании». По его словам, она станет основой для реагирования на вызванный пандемией COVID-19 кризис. «Мы начинаем путь к великой модернизации, направляя Европу туда, куда она заслуживает», — написал Санчес в Twitter.