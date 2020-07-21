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Меркель и Макрон оценили итоги переговоров по бюджету ЕС

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Достижение соглашения по бюджету и фонду восстановления доказало способность Евросоюза предпринимать необходимые действия, заявила на итоговой пресс-конференции по итогам саммита европейских лидеров канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова передает газета Handelsblat.

«Европейский союз продемонстрировал свою способность действовать. Это хороший сигнал», — сказала Меркель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что страны сообщества достигли «исторического результата».

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал сделку «отличным соглашением для Европы и Испании». По его словам, она станет основой для реагирования на вызванный пандемией COVID-19 кризис. «Мы начинаем путь к великой модернизации, направляя Европу туда, куда она заслуживает», — написал Санчес в Twitter.

Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд
Экономика
Шарль Мишель (слева), канцлер Германии Ангела Меркель,&nbsp;Эмманюэль Макрон&nbsp;и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен (справа)

Во вторник, 21 июля, лидеры Евросоюза согласовали бюджет сообщества на 2021–2027 годы, а также договорились о создании фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса, объем которого составит €750 млрд.

Саммит в Брюсселе начался 18 июля и должен был идти два дня, однако его несколько раз продлевали из-за разногласий сторон. В частности, наиболее пострадавшие от пандемии страны, в том числе Италия и Испания, выступали за увеличение выплат из общего фонда безвозмездной помощи.

Лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов в свою очередь настаивали на жестком контроле за расходами на такую помощь.

Теги: саммит, ЕС, бюджет
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