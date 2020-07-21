Меркель и Макрон оценили итоги переговоров по бюджету ЕС

Во вторник, 21 июля, лидеры Евросоюза согласовали бюджет сообщества на 2021–2027 годы, а также договорились о создании фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса, объем которого составит €750 млрд.

Саммит в Брюсселе начался 18 июля и должен был идти два дня, однако его несколько раз продлевали из-за разногласий сторон. В частности, наиболее пострадавшие от пандемии страны, в том числе Италия и Испания, выступали за увеличение выплат из общего фонда безвозмездной помощи.

Лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов в свою очередь настаивали на жестком контроле за расходами на такую помощь.