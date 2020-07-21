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Технологии и медиа ,  
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В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, 70% пользователей пожаловались на проблемы с соединением, 27% — на проблемы с отправкой и получением сообщений.

По данным сервиса, перебои начались около 04:00 мск, а наибольшее количество неполадок было зафиксировано в около 4:30 мск. Больше всего жалоб на работу мессенджера поступило из Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины, а также Малайзии и Индонезии. Кроме того, о проблемах с WhatsApp сообщали жители США, Колумбии и Гонконга.

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Фото: Justin Sullivan/ G etty Images

В соцсетях пользователи также пожаловались на работу WhatsApp. В частности, они отметили проблемы с соединением.

Вечером 14 июля в работе WhatsApp также произошел глобальный сбой. Большинство жалоб касалось потери связи, а также невозможности отправлять и получать сообщения. Сбои фиксировали пользователи по всему миру. Больше всего жалоб приходило из Европы, также с проблемами столкнулись жители США, Мексики и стран Южной Америки.

Теги: сбой, WhatsApp
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