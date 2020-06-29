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Эксперты назвали регионы с самым доступным жильем

Наиболее доступно для покупки среднестатистической семьей жилье в регионах Крайнего Севера России. Об этом свидетельствует исследование, проведенное экспертами «РИА Новости».

При подсчете авторы исследования использовали минимальное количество лет, за которое семья с одним ребенком сможет накопить на квартиру площадью 60 кв. м. в своем регионе без заемных средств. Использовались цены на жилье начала 2020 года. При оценке накоплений брались средние зарплаты по региону, из которых вычитался прожиточный минимум.

В лидерах оказались северные субъекты — Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. Чтобы накопить на типовую двушку семье там потребуется менее трех лет. В Тюменской области на покупку квартиры потребуется откладывать средства три года, в Мурманской — 3,2 года, а на Камчатке — 3,3 года. Цены на типовые квартиры в этих регионах варьируются от 2,6 до 3,6 млн руб.

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России
Общество
Фото: Олег Яковлев / РБК

Среди аутсайдеров — Севастополь, Чечня, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Кабардино-Балкария. Там на покупку квартиры придется откладывать от 13,2 до 15,5 лет. При этом средняя стоимость двушки в Севастополе составила 4,9 млн руб., а в республиках Северного Кавказа она варьируется от 2 до 2,9 млн руб.

Авторы рейтинга отмечают, что в пятерку лидеров вошли регионы с высоким уровнем благосостояния семей. В среднем по России на накопление на квартиру площадью 60 кв. м. уйдет 4,6 года. У Москвы этот показатель совпадает с общероссийским, у семьи из Санкт-Петербурга на накопление уйдет пять лет.

В целом эксперты отметили, что жилье в стране стало доступнее — в 2019 году семье из трех человек для накопления на жилье требовалось пять лет.

В феврале эксперты в сфере недвижимости прогнозировали, что цены на жилье в России в 2020 году вырастут на 5-7%. Они связывали это, в первую очередь, с переходом долевого строительства на эскроу-счета.

Теги: жилье, рейтинг, регионы
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