Эксперты назвали регионы с самым доступным жильем

Наиболее доступно для покупки среднестатистической семьей жилье в регионах Крайнего Севера России. Об этом свидетельствует исследование, проведенное экспертами «РИА Новости».

При подсчете авторы исследования использовали минимальное количество лет, за которое семья с одним ребенком сможет накопить на квартиру площадью 60 кв. м. в своем регионе без заемных средств. Использовались цены на жилье начала 2020 года. При оценке накоплений брались средние зарплаты по региону, из которых вычитался прожиточный минимум.

В лидерах оказались северные субъекты — Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ. Чтобы накопить на типовую двушку семье там потребуется менее трех лет. В Тюменской области на покупку квартиры потребуется откладывать средства три года, в Мурманской — 3,2 года, а на Камчатке — 3,3 года. Цены на типовые квартиры в этих регионах варьируются от 2,6 до 3,6 млн руб.

Среди аутсайдеров — Севастополь, Чечня, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Кабардино-Балкария. Там на покупку квартиры придется откладывать от 13,2 до 15,5 лет. При этом средняя стоимость двушки в Севастополе составила 4,9 млн руб., а в республиках Северного Кавказа она варьируется от 2 до 2,9 млн руб.