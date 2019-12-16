В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки

В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки. Соответствующее обращение члена комитета по бюджету Дмитрия Юркова на имя вице-премьера правительства России Виталию Мутко находится в распоряжении «Известий».

Документ предусматривает, что частичные ипотечные обязательства возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, годовая ставка по ипотеке для россиян, проживающих в аварийных или ветхих домах, не должна превышать 3%. Депутат также предлагает государству субсидировать сделку, если жильцы находят подходящую недвижимость самостоятельно.

«Известия» отмечают, что инициативу члена думского комитета готовы поддержать в партии ЛДПР и «Справедливой России». Во фракции КПРФ планирует подробнее изучить это предложение. В секретариате Мутко заявили, что заявка Юркова еще не рассмотрена.

В апреле заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в России. Согласно документу, законопроект предлагает механизм проведения реновации, приемлемый для всех субъектов страны. Предусматривается, что реновация будет касаться не только конкретного дома, но и квартала или микрорайона.