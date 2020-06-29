В двух районах Приморья из-за дождей объявили режим ЧС

В двух муниципалитетах Приморского края ввели режим ЧС из-за подтоплений после продолжительных ливней. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

29 июня из-за вышедших из берегов рек режим ввели в Чугуевском округе. «Из-за циклонов и обильного выпадения осадков на территории Чугуевского муниципального округа уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений», — цитирует пресс-служба заявление представителей краевого министерства ГО и ЧС.

Двумя днями ранее режим ЧС ввели в Кавалеровском районе Приморья. В обоих муниципалитетах оперативные службы обеспечивают защиту населения и устраняют последствия паводка.

В правительстве отметили, что самая сложная ситуация сложилась в селе Новомихайловка — там образовалось озеро из грунтовых вод площадью 6 га рядом с дамбой и жилым сектором. Сотрудники экстренных служб не смогли отвести воду через шлюз, что привело к подтоплению придомовых территорий и огородов.