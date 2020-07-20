В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки по Дамаску

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Лиза Боделл — РБК: «Уничтожайте «зомби-совещания» везде, где найдете» РБК Pro Не кроши батончик: чем опасен конфликт между владельцем и гендиректором РБК Pro Основатель Foursquare — РБК: «Мы выберемся из болота соцсетей» РБК Pro Урок на стадионе: как Цукерберг помог сыну коммуниста заработать $2 млрд Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes Бизнес, 00:09 Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Общество, 00:06 Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су» Бизнес, 00:00 Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом Финансы, 00:00 «Магнит» запустит новую сеть магазинов Бизнес, 00:00 Глава «Магнита» — РБК: «Я хочу, чтобы росли мои продажи, а не проблемы» Бизнес, 00:00 В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки по Дамаску Общество, 20 июл, 23:50 СМИ сообщили о проверке бывшего зама Бастрыкина из-за заявления о взятке Общество, 20 июл, 23:36 Дочь Тутберидзе пропустит прокаты из-за перелома ноги Спорт, 20 июл, 23:27 Дочь Кадырова отреагировала на включение в черный список Госдепом США Политика, 20 июл, 23:21 В Москве за сутки умерли 17 человек с коронавирусом Общество, 20 июл, 23:19 СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID Финансы, 20 июл, 23:02 «Дочка» РЖД напомнила о программе лояльности после идеи властей о скидках Общество, 20 июл, 22:45 Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию Политика, 20 июл, 22:39
Общество ,  
0 

В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку, открыв огонь по воздушный целям в небе над Дамаском, передает агентство SANA. Об ударе также сообщает телеканал Al Arabiya.

По словам источника агентства, в 21.48 по местному времени (совпадает с мск) атаку провел Израиль, выпустив ракеты по объектам в южных окрестностях Дамаска со стороны Голанских высот.

Сирийские ПВО отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей, передает агентство.

В Сирии террористы подорвали российский патруль
Политика
Российский военный патруль в Сирии

23 июня агентство SANA и телеканал Al Arabiya сообщили об авианалетах на сирийских военных в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. По данным СМИ, удары нанесли ВВС Израиля. Al Arabiya передавала, что израильская авиация совершила налет после того, как в Сирию прибыла очередная партия вооружений из Ирана.

Теги: Сирия, Израиль, баллистические ракеты
Материалы по теме
В Сирии террористы подорвали российский патруль
Политика
В Сирии боевики попытались атаковать российскую авиабазу дронами
Политика
Российские военные заявили о скорой провокации с химоружием в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter