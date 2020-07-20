В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку, открыв огонь по воздушный целям в небе над Дамаском, передает агентство SANA. Об ударе также сообщает телеканал Al Arabiya.

По словам источника агентства, в 21.48 по местному времени (совпадает с мск) атаку провел Израиль, выпустив ракеты по объектам в южных окрестностях Дамаска со стороны Голанских высот.

Сирийские ПВО отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей, передает агентство.

23 июня агентство SANA и телеканал Al Arabiya сообщили об авианалетах на сирийских военных в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. По данным СМИ, удары нанесли ВВС Израиля. Al Arabiya передавала, что израильская авиация совершила налет после того, как в Сирию прибыла очередная партия вооружений из Ирана.