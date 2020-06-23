Сирия сообщила о воздушных атаках на военных на юге и востоке страны

На сирийских военных в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор совершены авианалеты, силы ПВО отражают атаку противника. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным телеканала «Аль-Арабия» удары нанесли ВВС Израиля. В налете на город Сувейда, в частности, участвовали четыре израильских бомбардировщика.

Вражеские воздушные цели были засечены в районе 21:17 по местному времени совпадает с мск). Они летели с востока и северо-востока от Пальмиры. Самолеты нанесли несколько авиаударов, в результате которых два человека погибли и четверо военных пострадали.

По данным «Аль-Арабия», налет на сирийские военные объекты израильская авиация совершила после того, как в Сирию прибыла очередная партия вооружений из Ирана.