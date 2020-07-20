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Дело губернатора Фургала ,  
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Министр по развитию Дальнего Востока назвал задачи для сменщика Фургала

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Перед врио главы Хабаровско края Михаилом Дегтяревым будут стоять важные задачи от Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом РБК сообщил глава ведомства Александр Козлов.

По словам Козлова, у министерства много совместных проектов с Хабаровским краем, поэтому ему и Дегтяреву предстоит «совместная кропотливая работа».

Например, в крае панируют построить и отремонтировать социальные объекты по программе «Единая субсидия», необходимо модернизировать оборудование в больницах и колледжах Ванино и Советской Гавани. Помимо этого, в регионе должны завершиться работы по краевому дворцу «Самбо», ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий в Комсомольске-на-Амуре.

Козлов отметил, что Комсомольск-на-Амуре — город «президентского внимания», поэтому для него разработан специальный комплексный план развития и на него выделяются большие средства из бюджета.

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Общество
Сергей Фургал

Кроме того, новый глава должен контролировать вопрос льготного кредитования, а также заняться инфраструктурой для новых поселений, дорогами к предприятиям, загрузкой заводов и многими другими проблемами, которые бывают специфичными для Дальнего Востока. Министр добавил, что для эффективного выполнения всех задач новому главе региона придется быстро погрузиться в работу.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста губернатора края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

Временно исполняющим обязанности главы регионы он назначил депутата от ЛДПР, бывшего кандидата на пост мэра Москвы Михаила Дегтярева.

Теги: Сергей Фургал, ЛДПР, Хабаровский край
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