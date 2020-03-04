Рада одобрила участие зарубежных военных в учениях на Украине

Владимир Зеленский (внизу справа) во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Верховная рада поддержала предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о допуске иностранных военных на территорию Украины с целью участия в учениях в 2020 году. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов. При этом 20 проголосовали против, трое воздержались, а еще 51 нардеп не участвовал в голосовании.

Документом, в частности, предусмотрен допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях Rapid Trident 2020, Sea Breeze 2020, «Юг-2020», Riverine 2020 и Warrior Watcher 2020. Первые два учебных маневра будут проходить при участии американских солдат, остальные — с молдавскими, румынскими и британскими войсками соответственно.

Законопроектом, помимо вопроса допуска зарубежных военных, регулируется их общая численность, типы и количество вооружений, сроки пребывания и места дислокации на период проведения учений.