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Украинский кризис ,  
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Рада одобрила участие зарубежных военных в учениях на Украине

Владимир Зеленский (внизу справа) во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Верховная рада поддержала предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о допуске иностранных военных на территорию Украины с целью участия в учениях в 2020 году. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов. При этом 20 проголосовали против, трое воздержались, а еще 51 нардеп не участвовал в голосовании.

Документом, в частности, предусмотрен допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях Rapid Trident 2020, Sea Breeze 2020, «Юг-2020», Riverine 2020 и Warrior Watcher 2020. Первые два учебных маневра будут проходить при участии американских солдат, остальные — с молдавскими, румынскими и британскими войсками соответственно.

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Законопроектом, помимо вопроса допуска зарубежных военных, регулируется их общая численность, типы и количество вооружений, сроки пребывания и места дислокации на период проведения учений.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений с участием Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны и за ее пределами в 2020 году в сумме 63,8 млн (около $2,55 млн), планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Верховная рада, военные учения
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