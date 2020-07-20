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Технологии и медиа ,  
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На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости
Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на государственную корпорацию «Роскосмос».

Как сообщили в «Роскосмосе», электродвигатель, в котором обнаружена неисправность, заменили в кратчайшие сроки. «Все работы идут согласно графику», — сказали в госкорпорации.

Утром 20 июня ракета «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» была доставлена на стартовый комплекс. При установке в одной из систем стартового комплекса возникли неполадки. Неисправным оказался «электродвигатель домкрата второго основания силового пояса», уточняет агентство.

Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на октябрь
Технологии и медиа

Корабль «Прогресс МС-15» доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, а также более 1,5 тыс. кг грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, средства гигиены, одежду и медикаменты, а также продукты питания и 420 л воды.

Теги: Роскосмос, грузовой корабль «Прогресс», «Союз-2.1а»
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