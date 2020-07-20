На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на государственную корпорацию «Роскосмос».

Как сообщили в «Роскосмосе», электродвигатель, в котором обнаружена неисправность, заменили в кратчайшие сроки. «Все работы идут согласно графику», — сказали в госкорпорации.

Утром 20 июня ракета «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» была доставлена на стартовый комплекс. При установке в одной из систем стартового комплекса возникли неполадки. Неисправным оказался «электродвигатель домкрата второго основания силового пояса», уточняет агентство.