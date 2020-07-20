Правительство выделит 3,5 млрд руб. на ликвидацию незаконных свалок

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Почти 3,5 млрд руб. будут выделены в течение трех лет шести регионам на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Деньги будут выделены Северной Осетии, Татарстану, Тверской, Липецкой, Тульской, Нижегородской областям. Мишустин напомнил, что такая же работа идет и в Московской области, где к рекультивации готовят четыре мусорных полигона.

«Мы будем продолжать такую работу по всей стране», — сказал глава правительства.

В мае РБК писал, что Российский экологический оператор (РЭО) разработал федеральную схему по обращению с отходами, в ней он указал более 1,5 тыс. свалок, работа которых должна быть прекращена.