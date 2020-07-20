Глава Татарстана сдал документы для регистрации кандидатом на выборах

Рустам Минниханов (Фото: пресс-служба Президента РТ / president.tatarstan.ru)

Глава Татарстана Рустам Минниханов подал документы для регистрации кандидатом на президентских выборах в ЦИК республики. Об этом сообщается на сайте президента Татарстана.

Действующего президента, который занимает эту должность с 2010 года, 27 июня выдвинула «Единая Россия».

Всего на пост главы Татарстана претендуют пять кандидатов. По данным ЦИК, своих кандидатов также выдвинули: «Справедливая Россия» — Альмир Михеев, «Коммунисты России» — Альфред Валиев, ЛДПР — Владимир Сурчилов, «Партия Роста» — Олег Коробченко. Отмечается, что самовыдвижение на выборах главы Татарстана законом не предусмотрено.

С 19 до 29 июля им необходимо собрать в свою поддержку 387 подписей муниципальных депутатов республики. Их достоверность сведений проверит ЦИК, после чего официально зарегистрирует кандидатов.

Выборы главы Татарстана пройдут в единый день голосования 13 сентября.