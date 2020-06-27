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Политика ,  
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«Единая Россия» выдвинула Минниханова кандидатом на пост главы Татарстана

Рустам Минниханов
Рустам Минниханов (Фото: kremlin.ru)

Региональное отделение «Единой России» Татарстана выдвинуло действующего президента республики Рустама Минниханова кандидатом на выборы главы республики, которые должны пройти 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

27 июня единороссы провели конференцию, главным вопросом повестки которой стало голосование о выдвижении кандидата на должность президента республики.

На рассмотрение были выдвинуты две кандидатуры — Минниханова и министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина. По итогам голосования большинство партийцев поддержало нынешнего главу региона.

Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана
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Ранее кандидатуру Минниханова поддержал президент страны Владимир Путин.

Минниханов заявил, что намерен выдвигаться на новый президентский срок в мае. Он возглавляет Татарстан с весны 2010 года. В 2015 году Минниханов переизбрался на новый срок, набрав более 94% голосов.

До этого он занимал должность премьер-министра республики с 1998 по 1999 год и с 2001 по 2010 год.

Теги: Рустам Минниханов, Татарстан, выборы
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