«Единая Россия» выдвинула Минниханова кандидатом на пост главы Татарстана

Минниханов заявил, что намерен выдвигаться на новый президентский срок в мае. Он возглавляет Татарстан с весны 2010 года. В 2015 году Минниханов переизбрался на новый срок, набрав более 94% голосов.

До этого он занимал должность премьер-министра республики с 1998 по 1999 год и с 2001 по 2010 год.