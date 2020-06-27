«Единая Россия» выдвинула Минниханова кандидатом на пост главы Татарстана
Региональное отделение «Единой России» Татарстана выдвинуло действующего президента республики Рустама Минниханова кандидатом на выборы главы республики, которые должны пройти 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
27 июня единороссы провели конференцию, главным вопросом повестки которой стало голосование о выдвижении кандидата на должность президента республики.
На рассмотрение были выдвинуты две кандидатуры — Минниханова и министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина. По итогам голосования большинство партийцев поддержало нынешнего главу региона.
Ранее кандидатуру Минниханова поддержал президент страны Владимир Путин.