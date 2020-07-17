Адвокат заявил об ослаблении меры пресечения фигурантке дела Шеремета

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

В Киеве Печерский районный суд разрешил медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, общаться с военнослужащими ее части. Об этом заявил ее адвокат Денис Ломанов, передает «Укринформ».

«Очередная маленькая победа. Печерским районным судом Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться, военнослужащие с которыми Яна проходит службу, и преподаватели учебного заведения», — сказал адвокат.

В мае суд отпустил Дугарь под залог. Его сумма составила более 168 тыс. грн ($6,3 тыс.). Подозреваемую обязали по требованию посещать прокурора, следователя и судью, не покидать без разрешения населенный пункт, в котом она проживает, сдать документы, позволяющие выехать за пределы страны, и носить электронное средство слежения.

Еще двоим подозреваемым, Антоненко и Кузьменко 17 июля киевский суд, как сообщает «Украинская правда», продлил арест на два месяца.