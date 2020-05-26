Суд отпустил под залог подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отпустив ее под залог в размере более 168 тыс. грн ($6,3 тыс.). Об этом сообщает издание УНН.

Кроме того, суд обязал Дугарь по требованию посещать прокурора, следователя и судью, а также попросил ее воздержаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения прокурора или суда населенный пункт, в котором она проживает, а также сообщать прокурору об изменении своего места жительства. Кроме того, девушку обязали сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину, а также носить с собой электронное средство контроля.

Журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в центре Киева при подрыве автомобиля, в котором он направлялся на эфир «Радио Вести». По версии следствия, подозреваемыми по делу проходят пять человек. Среди них — медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и ее сожитель музыкант Андрей Антоненко, а также добровольцы Владислав и Инна Грищенко. По версии правоохранительных органов, убийство было совершено с целью дестабилизации социально-политической ситуации на Украине.