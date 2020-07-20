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В России провели более 25,2 млн тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 25,2 млн. Об этом говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора.

«Проведено 25 251 614 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

По данным федерального оперативного штаба, в России последние сутки специалисты провели 259 тыс. лабораторных исследований на коронавирус.

Сейчас из-за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением находятся 272 681 человек, добавили в пресс-службе.

Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице с 16 июля начали бесплатно проводить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Пациенты могут сдать анализы в 207 поликлиниках Москвы, включая 45 детских. Для сдачи анализа потребуются паспорт и полис ОМС.

Результаты тестирования можно узнать через свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Россия, тесты, коронавирус
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