В России провели более 25,2 млн тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 25,2 млн. Об этом говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора.

«Проведено 25 251 614 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

По данным федерального оперативного штаба, в России последние сутки специалисты провели 259 тыс. лабораторных исследований на коронавирус.

Сейчас из-за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением находятся 272 681 человек, добавили в пресс-службе.