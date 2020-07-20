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«Ангарский маньяк» Попков сознался в убийстве еще двух женщин

Михаил Попков
Михаил Попков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Бывший милиционер Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», сознался в убийствах еще двух женщин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Преступления были совершены в 1995 и 1998 годах на территории Иркутской области.

Попков, отбывающий наказание в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных, написал явки с повинной в совершении преступлений в Ангарске. Следствие предъявило ему обвинение по убийству в июле 1995 года женщины, которая ранее считалась пропавшей без вести.

После написания явки с повинной Попков был этапирован в иркутский СИЗО-1. На допросе в СК преступник сообщил, что в 1995 и 1998 годах убил в Ангарске двух женщин. Ранее об этих преступлениях он не сообщал. По одному из этих эпизодов Попкову предъявили обвинение. По второму эпизоду правоохранительные органы продолжают сбор доказательств.

Верховный суд утвердил пожизненный приговор «ангарскому маньяку»
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Экс-милиционер совершал преступления с 1994 по 2010 год в Иркутской области. Он нападал на женщин и девушек в возрасте от 17 до 38 лет, насиловал и убивал их. В 2012 году Попкова задержали во Владивостоке. В общей сложности ему вменялось 81 убийство, а также три покушения на убийство.

В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. В декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил его ко второму пожизненному сроку за убийство и изнасилование 59 женщин. Защита Попкова пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд отклонил апелляции и оставил наказание в силе.

Теги: ангарский маньяк, убийства, Следственный комитет России
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