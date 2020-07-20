«Ангарский маньяк» Попков сознался в убийстве еще двух женщин

Михаил Попков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Бывший милиционер Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», сознался в убийствах еще двух женщин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Преступления были совершены в 1995 и 1998 годах на территории Иркутской области.

Попков, отбывающий наказание в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных, написал явки с повинной в совершении преступлений в Ангарске. Следствие предъявило ему обвинение по убийству в июле 1995 года женщины, которая ранее считалась пропавшей без вести.

После написания явки с повинной Попков был этапирован в иркутский СИЗО-1. На допросе в СК преступник сообщил, что в 1995 и 1998 годах убил в Ангарске двух женщин. Ранее об этих преступлениях он не сообщал. По одному из этих эпизодов Попкову предъявили обвинение. По второму эпизоду правоохранительные органы продолжают сбор доказательств.

Экс-милиционер совершал преступления с 1994 по 2010 год в Иркутской области. Он нападал на женщин и девушек в возрасте от 17 до 38 лет, насиловал и убивал их. В 2012 году Попкова задержали во Владивостоке. В общей сложности ему вменялось 81 убийство, а также три покушения на убийство.

В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. В декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил его ко второму пожизненному сроку за убийство и изнасилование 59 женщин. Защита Попкова пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд отклонил апелляции и оставил наказание в силе.