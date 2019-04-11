Верховный суд утвердил пожизненный приговор «ангарскому маньяку»

Верховный суд России признал законным приговор бывшему сотруднику милиции из Ангарска Михаилу Попкову, более известному как «ангарский маньяк», который получил пожизненный срок за десятки убийств и изнасилований. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Суд отклонил жалобы адвокатов, которые сочли приговор несправедливым, а факты изнасилований — недоказанными. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

В 2015 году Иркутский областной суд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. В ходе расследования он признался еще в десятках эпизодов, поэтому экс-милиционера не отправили в колонию.

В декабре 2018 года суд постановил, что Попков виновен в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера. «Ангарскому маньяку» назначили второй пожизненный срок.