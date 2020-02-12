Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса

Употребление снюса — сосательного табака — «практически молниеносно» формирует никотиновую зависимость и может привести к раку, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Безвредность снюса — опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака — доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака легких», — предупредили в ведомстве.

Помимо этого, из-за употребления снюса возникает пародонтоз, разрушаются зубы и появляется зловонный запах изо рта, отметили в ведомстве. В особенности же употребление сосательного табака противопоказано подросткам: у них может остановиться рост, ухудшиться память и концентрация внимания и повыситься агрессивность.

Запрет на продажу снюса действует в России с 2016 года, но позднее на рынке стали появляться его аналоги, о первой смерти от которых в стране стало известно в январе 2019-го.