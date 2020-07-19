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Политика ,  
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В Сирии продлили голосование на парламентских выборах

Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия (Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press)

Голосование на выборах депутатов Народного совета третьего созыва в Сирии продлено. Об этом сообщает Sana со ссылкой на главу Высшего судебного комитета по выборам Самера Земрейка.

Он отметил, что явка на выборах — хорошая. «Голосование будет продлено до 23:00 (совпадает со временем Москвы)», — сказал Земрейк.

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В Сирии 19 июля начались выборы в Народный совет. На 250 депутатских мест претендуют 1,6 тыс. кандидатов. В стране открылось более 7,3 тыс. участков. Свой голос утром отдал президент Сирии Башар Асад с женой Асмой.

Теги: Сирия, парламентские выборы
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