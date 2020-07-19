В Сирии продлили голосование на парламентских выборах

Дамаск, Сирия (Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press)

Голосование на выборах депутатов Народного совета третьего созыва в Сирии продлено. Об этом сообщает Sana со ссылкой на главу Высшего судебного комитета по выборам Самера Земрейка.

Он отметил, что явка на выборах — хорошая. «Голосование будет продлено до 23:00 (совпадает со временем Москвы)», — сказал Земрейк.

В Сирии 19 июля начались выборы в Народный совет. На 250 депутатских мест претендуют 1,6 тыс. кандидатов. В стране открылось более 7,3 тыс. участков. Свой голос утром отдал президент Сирии Башар Асад с женой Асмой.