Политика , 19 июл, 21:01
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В Сирии продлили голосование на парламентских выборах
Дамаск, Сирия
Голосование на выборах депутатов Народного совета третьего созыва в Сирии продлено. Об этом сообщает Sana со ссылкой на главу Высшего судебного комитета по выборам Самера Земрейка.
Он отметил, что явка на выборах — хорошая. «Голосование будет продлено до 23:00 (совпадает со временем Москвы)», — сказал Земрейк.
В Сирии 19 июля начались выборы в Народный совет. На 250 депутатских мест претендуют 1,6 тыс. кандидатов. В стране открылось более 7,3 тыс. участков. Свой голос утром отдал президент Сирии Башар Асад с женой Асмой.