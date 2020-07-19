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В Сирии стартовали парламентские выборы

Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

В Сирии начались выборы в Народный совет. На 250 депутатских мест претендуют 1,6 тыс. кандидатов, сообщает Sana. В стране открылся 7331 участок для проведения выборов в парламент.

По сирийскому законодательству, выборы проходят только на территории страны и граждане должны голосовать на участках рядом с их местом постоянного проживания. Однако во время войны появились новые правила для тех, кто бежал из своих земель, чтобы спастись от террористов. Так, для жителей провинций Идлиб и Ракка власти поставили дополнительные урны в местах, где они сейчас живут.

Участки закроются в 20:00, но время выборов может быть продлено на пять часов, если будет такая необходимость из-за высокой явки.

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Изначально выборы планировались провести 13 апреля, но их перенесли на 20 мая. Дату изменил президент Сирии Башар Асад в связи с угрозой распространения COVID-19. В начале мая Асад решил снова изменить день выборов и перенес их на 19 июля из-за борьбы с распространением коронавируса.

Теги: коронавирус, Сирия, Башар Асад
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