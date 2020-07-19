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Жители Нижнего Новгорода пожаловались на запах газа

Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Многие жители Нижнего Новгорода пожаловались спасателям на запах газа. Об этом РБК сообщили в региональном главке МЧС.

Сейчас сотрудники МЧС совместно с газовой службой ищут источник специфического запаха.

На сайте МЧС сообщается, что газовое оборудование, по данным компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород», работает штатно, утечек одоранта (примеси) не было.

Пожарно-спасательные подразделения в настоящее время проверяют газовые заправочные станции города. Также проверяется информация о возможных авариях и утечках газа при транспортировке по железной дороге.

Власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие и оставаться дома, а также проветрить помещения. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.

Специалисты Роспотребнадзора производят забор воздуха. В настоящее время запах газа в Нижнем Новгороде почти не чувствуется.

«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
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В конце июня жители Талдомского городского округа Московской области пожаловались на мор рыбы и неприятный запах воды в реке Дубне. Инспекторы Минэкологии выяснили, что на границе Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов затоплены поля. Собравшаяся на полях вода, имеющая коричневый цвет и неприятный запах, поступает в реку. Также был обнаружен аварийный сброс в приток Дубны реку Якоть в результате прорыва канализации. По факту загрязнения реки возбудили дело по ст. 8.1 (штраф от 20 тыс. до 100 тыс. руб.), ч. 4 ст. 8.13 (от 150 тыс. до 300 тыс. руб.) КоАП.

Теги: Нижний Новгород, утечка газа, новости
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