Жители Нижнего Новгорода пожаловались на запах газа
Многие жители Нижнего Новгорода пожаловались спасателям на запах газа. Об этом РБК сообщили в региональном главке МЧС.
Сейчас сотрудники МЧС совместно с газовой службой ищут источник специфического запаха.
На сайте МЧС сообщается, что газовое оборудование, по данным компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород», работает штатно, утечек одоранта (примеси) не было.
Пожарно-спасательные подразделения в настоящее время проверяют газовые заправочные станции города. Также проверяется информация о возможных авариях и утечках газа при транспортировке по железной дороге.
Власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие и оставаться дома, а также проветрить помещения. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.