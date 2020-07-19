Жители Нижнего Новгорода пожаловались на запах газа

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Многие жители Нижнего Новгорода пожаловались спасателям на запах газа. Об этом РБК сообщили в региональном главке МЧС.

Сейчас сотрудники МЧС совместно с газовой службой ищут источник специфического запаха.

На сайте МЧС сообщается, что газовое оборудование, по данным компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород», работает штатно, утечек одоранта (примеси) не было.

Пожарно-спасательные подразделения в настоящее время проверяют газовые заправочные станции города. Также проверяется информация о возможных авариях и утечках газа при транспортировке по железной дороге.

Власти рекомендовали жителям сохранять спокойствие и оставаться дома, а также проветрить помещения. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина создан оперативный штаб.