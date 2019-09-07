«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов

Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу). Об сообщили «РИА Новости» пресс-службе «Мосгаза».

Как пояснили в предприятии, этот процесс происходит на газораспределительных станциях за пределами столицы. Ситуация не несет угрозы для населения и находится на оперативном контроле.

Все обращения оперативно отрабатываются с выездом специализированных подразделений предприятия. В «Мосгазе» заверили, что большинство звонков несет характер неподтвержденных заявок, не связанных с утечкой природного газа.