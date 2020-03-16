В Крыму заявили об опасениях США подходить близко к берегу из-за РЭБ

Главным препятствием для кораблей НАТО, которые приближаются к морским границам России в районе Крыма для разведки, является противодействие береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, корабли Североатлантического альянса в ходе разведывательных операций пытаются проникнуть в цифровые и коммуникационные сети. Однако российские средства РЭБ сбивают навигационные системы кораблей и делают разведывательную аппаратуру неработоспособной.

«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», — отметил собеседник агентства.

Корабли ВМС США и НАТО периодически заходят в Черное море. Так, в середине декабря 2019 года американский эсминец Ross вошел в юго-западную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение малым ракетным кораблем Черноморского флота «Вышний Волочек». В октябре прошлого года в Черное море зашел американский эсминец USS Porter. Всего за 2019 год произошло не менее восьми заходов в акваторию моря.