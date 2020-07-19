В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав». Видео выложил телеканал «Звезда» на своем Youtube-канале.

На кадрах видно, как снаряд во время испытаний положили в улавливающую среду, которая была сделана из восьми кубометров мешков с опилками. Затем устройство подорвали, из-за чего опилки разлетелись по полигону.

После этого специалисты собрали магнитом осколки снаряда, чтобы провести анализ.

Как сообщает телеканал, на НПО «Сплав» производят все отечественные реактивные системы залпового огня, например «Ураган», «Смерч», «Град», «Торнадо» и «Солнцепек».